Lançado o Roteiro de Cicloturismo de Pinhal Grande

Com o objetivo de divulgar as belezas naturais do município de Pinhal Grande, de contribuir para a expansão da modalidade do ciclismo na cidade e fomentar o turismo local e da Quarta Colônia, foi criado por parte de ciclistas voluntários da cidade, André Dalcin (@andre_dalcin), Viviane Durigon (@durigonviviane) e Gabriele Vieira Ribeiro, responsável pela arte (@gaby_vieirar), um roteiro ciclístico com diversas informações a respeito das rotas de ciclo turismo no município.

As informações são uma base de dados para facilitar o entendimento dos trajetos, com dados de distância, pontos de referência, altimetria entre outros.

O roteiro ficará disponível no site da Prefeitura, na aba ‘Esportes’.

A ideia futura é buscar implementar sinalizações nas rotas, integrar ao roteiro turístico da Quarta Colônia e promover encontros ciclísticos.

BOA PEDALADA!

Clique AQUI e confira outras algumas imagens do roteiro.