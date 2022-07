XXXII Volksfest In Agudo terá início neste sábado

Um dos mais tradicionais eventos da região criado pelo Conselho Municipal de Cultura iniciará neste sábado, dia 16: É a XXXII Volksfest In Agudo com promoção da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo (Acisa) e Prefeitura de Agudo.

A programação do evento, que seguirá até o dia 25, conta com shows musicais, enduro, eventos gastronômicos, chopp, exposição de veículos antigos, bandinhas típicas, desfile, palestra, mostra cultural e muito mais. Além disso, dentro da programação ocorrerá de 22 a 25 de julho a ExpoVolks no Centro Desportivo Municipal e nas ruas do entorno, quando os visitantes poderão apreciar a exposição/feira com vestuários, calçados, artesanato, gastronomia, equipamentos agrícolas e outros.

Confira a programação completa:

16/JULHO

ABERTURA OFICIAL DA XXXII VOLKSFEST IN AGUDO

20h – FESTIVAL DAS SOPAS

Banda Bier Fest

Centro Comunitário Luterano

17/JULHO

13h30 – BAILE DA MELHOR IDADE COM ESCOHA DAS SOBERANAS

Nando Rodrigues e Banda Clube Centenário

20/JULHO

20h – JANTAR DA COLÔNIA – Prêmio Agro Agudo

Centro Comunitário São Bonifácio

Dona Vilma Show

Show Graebner Brothers

21/JULHO

12h – ALMOÇANDO COM LÍDERES

Palestrante Ana Amélia Lemos

Centro Comunitário Luterano

22/JULHO

13h – ABERTURA PAVILHÕES EXPOVOLKS

Centro Administrativo Municipal

18h – SOLENIDADE DE ABERTURA EXPOVOLKS

Lançamento Pavilhão da Colônia Lonão de Shows

19h30 – REUNIÃO REGIONAL FEDERASUL – Região Centro Do Estado Do Rio Grande Do Sul

23/JULHO

8h30 – ENDURO AGUDO

Saída e chegada do Centro Administrativo Municipal

10h – ABERTURA PAVILHÃO EXPOVOLKS

Centro Administrativo Municipal

14h – DESFILE COLONO E MOTORISTA “COMO É BELA A NOSSA TERRA: Agudo e suas diversas faces”

Avenida Concórdia – Início SICREDI, chegada Caixa Econômica Federal

18h – PREMIAÇÃO ENDURO

Centro Administrativo Municipal

24/JULHO

10h – ABERTURA PAVILHÃO EXPOVOLKS

Centro Administrativo Municipal

10h – EXPOSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE VEÍCULOS ANTIGOS DE SANTA MARIA/RS

Largo Aldo Berger

25/JULHO

09h – HOMENAGEM AOS COLONOS E MOTORISTAS

Lume Memorial

10h – ABERTURA PAVILHÃO EXPOVOLKS

SHOW DE BANDAS

Palco Praça de Alimentação

22/Julho – Sexta-feira

18h30 – Grupo Tock Fandangueiro

21h30 – DJ Maguila

23/Julho – Sábado

16h – Banda NR86

19h – Nando Rodrigues e Banda

22h – Banda Kalli

24/Julho – Domingo

14h – Banda Alpen

17h – Banda Portal de Bailão

20h – Alari e banda

23h – Dj Vesgo

25/ Julho – Segunda-feira

15h – Grupo Quarteto Musical

18h – Dj Vesgo

SHOWS E BAILES

Clube Centenário

22/Julho – Sexta-feira

21h – Show Baile com Grupo Festerê

ENTRADA GRATUITA

23/Julho – Sábado

22h – Baile e Boate do Colono e Motorista com a Banda Danúbio Azul

24/Julho- Domingo

21h – Show Baile com a Banda Munich

ENTRADA GRATUITA

CAFÉ COLONIAL

22 a 25/Julho

Centro de Convivência do Idoso

ALMOÇO COLONIAL

23 e 24/Julho

Comunidade São Bonifácio

MOSTRA CULTURAL

22 a 25 de Julho

“Ressigni­cados: Olhares” de Erni Böck

“Aquarelas do patrimônio rural de Agudo” por Dilson Cecchin, em parceria com o Geoparque Aspirante Quarta Colônia

Local: Casa da Cultura