Workshop sobre planejamento de estoque é ministrado em Paraíso do Sul

A Prefeitura de Paraíso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, promoveu na última quinta-feira, dia 7, um workshop gratuito sobre “Planejamento de estoque: como organizar o seu”, como parte do Programa Cidade Empreendedora desenvolvido pelo Sebrae, com foco em comerciantes de pequenos negócios. A capacitação ocorreu na Câmara de Vereadores e teve como objetivo auxiliar empresas do município na organização e no fortalecimento da gestão dos negócios.

De acordo com a secretária de Fazenda e Planejamento, Carla Regina Ruff, a iniciativa integra uma série de ações voltadas ao desenvolvimento econômico do município por meio do Programa Cidade Empreendedora, desenvolvido em parceria com o Sebrae. “Além desse workshop, teremos mais sete capacitações voltadas ao comércio nos próximos meses, sempre no período da noite, para facilitar a participação dos empresários”, destacou.

Carla também ressaltou que os encontros abordarão diferentes temas de interesse do setor empresarial, incluindo orientações sobre compras públicas e gestão. “O propósito é orientar o comércio e as empresas para retomar a economia do município, fortalecendo principalmente o comércio local”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul