Voluntárias já trabalham na ornamentação do Natal de Luz de Agudo

Durante o segundo semestre do ano, intensificam-se os preparativos para o Natal de Luz de Agudo. Um dos segredos por trás da magia natalina que envolve o município são as voluntárias que se empenham na ornamentação, deste que é um dos eventos mais aguardados pelos moradores e visitantes da região.

O trabalho para tornar a cidade ainda mais especial durante a época natalina começa bem antes da chegada de dezembro. Um grupo de voluntárias, formado por moradoras da cidade, se reúne para planejar e executar a decoração que deixará Agudo iluminada e enfeitada com cores, luzes e símbolos natalinos. As voluntárias são lideradas por uma comissão, que coordena os esforços e define os pontos estratégicos onde a decoração será instalada. Os principais locais, como a praça central, as principais avenidas e demais pontos, são cuidadosamente pensados para espalhar o espírito natalino pela a cidade.

Para a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Cultura e Turismo, Leticia Mahlke, a importância do trabalho voluntário fortalece o senso de comunidade em Agudo. “Estamos comprometidas a trazer alegria para nossos moradores e visitantes, fortalecendo os laços de amizade e cooperação”, destaca. Ainda, Letícia diz que o trabalho voluntariado é fundamental para o sucesso do evento e tem um impacto significativo na economia local. “O evento atrai um grande número de turistas, que movimentam o comércio e demais serviços, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região”, reitera.

A decoração vai muito além das luzes e enfeites tradicionais. As voluntárias também confeccionam peças exclusivas, como enfeites artesanais, guirlandas, presépios e árvores de Natal, que se tornam pontos de visitação durante as festividades.

O evento Natal de Luz não se limita apenas à ornamentação das ruas. A programação inclui uma série de atividades, como corais natalinos, apresentações teatrais, feiras de artesanato local e outras atrações que envolvem toda a família.

A presidente do Conselho Municipal de Cultura, Silvana Rockenbach, também acompanhou a atuação das voluntárias.

Fonte: Prefeitura de Agudo