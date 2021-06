“Volksfest in Agudo” no Calendário de Eventos do Estado

Nesta semana, em visita à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kitte,l solicitou a inclusão no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Sul a “Volksfest in Agudo”.

A solicitação foi realizada junto ao gabinete da deputada Zilá Breitenbach. A deputada atendeu ao pedido e o Projeto de Lei foi protocolado na quarta-feira, dia 16.

A “Volksfest in Agudo” foi criada no ano de 1994 pelo Conselho Municipal de Cultura do município. Sua primeira edição ocorreu de 20 a 25 de julho daquele ano, com o intuito de homenagear os Colonos e Motoristas.

Fonte: Prefeitura de Agudo