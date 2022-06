Volksfest in Agudo é incluída no calendário oficial de eventos do Estado

Deputada Zilá e o prefeito Kittel.

A tradicional Volksfest in Agudo está oficialmente inclusa no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Rio Grande do Sul. A festividade foi incluída após o governador Ranolfo Vieira Júnior sancionar, na última segunda-feira, dia 30, a Lei nº 15.848.

De autoria da deputada estadual Zilá Breitenbach (PSDB), a legislação colabora com as novas estratégias de desenvolvimento do turismo do município, com o objetivo de agregar valor à rede turística e ao crescimento econômico de Agudo.

A parlamentar atendeu ao pedido do prefeito Luís Henrique Kittel que, em junho do ano passado, fez o pedido à deputada. “Estamos trabalhando na busca de posicionar Agudo como um destino turístico e cultural para incentivar a geração de emprego e renda”, disse o prefeito.

A Volksfest in Agudo foi criada em 1994 pelo Conselho Municipal de Cultura e é considerada a maior festa popular da região. Em 2022 o evento será lançado no dia 24 de junho e a data prevista para a realização das festividades é a partir de 16 de julho.

A festividade, tradicionalmente, é composta por uma Semana Cultural, na qual ocorrem atividades como encontro de corais, apresentações teatrais, encontro de grupos de danças folclóricas, apresentações de bandinhas típicas alemãs, culminando no Desfile Temático realizado em homenagem ao Colono e Motorista. Em cada edição cerca de 50 mil pessoas circularam pela cidade.

Fonte: Prefeitura de Agudo