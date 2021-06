Volksfest In Agudo confirmada para o mês de julho

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo de Agudo confirmou nesta semana a realização da 31ª edição da Volksfest In Agudo. Com um novo formato, respeitando os protocolos de prevenção ao Covid-19, o evento será realizado de 23 a 25 de julho.

Durante entrevista à Rádio Integração, a secretária Djulia Ziemann informou que a programação completa será divulgada na próxima semana, porém já adiantou algumas atrações como a realização Feira do Produtor e Artesanato, apresentações itinerantes pelas ruas da cidade, lives, show no formato Drive In, entre outros. Para este ano a Expo Volks, que é a feira da indústria, comércio e serviços, não será realizada.

“Estamos nos preparando para a realização da Volks Fest, esse ano com um formato bem diferente dos anos anteriores, com um formato 100% adaptado a nossa atual situação da pandemia”, pontuou a secretária.

Para a realização do evento, toda a programação foi apresentada ao Centro de Operações de Emergência (Coe) municipal que aprovou os protocolos de segurança que serão adotados em relação à prevenção ao Covid-19.