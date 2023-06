Volksfest 2023 é oficialmente lançada em Agudo

Tradição, cultura e amizade. Três palavras que simbolizam um dos períodos mais dias felizes do ano e que já têm data para acontecer: de 15 a 23 de julho, a 33ª Volksfest in Agudo será o destino de milhares de pessoas. Na espera da festa, no último sábado (17), durante o tradicional Volkstantreffen, que reúne apresentações artísticas de grupos de dança folclórica germânica, aconteceu o anúncio da programação oficial da “Festa do Povo”.

“Nossa comunidade e todos visitantes podem esperar um momento carregado de cultivo e valorização às tradições e às amizades”, salientou o prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel. O prefeito ainda fez um agradecimento a todos parceiros, voluntários e expositores. “A Volksfest é um momento de união e colaboração entre as pessoas”, disse.

A edição de número 33 da festividade será marcada por novidades, como o Espaço da Colônia e o Espaço Triássico. Os locais serão responsáveis por divulgar o patrimônio local, ligado à herança dos imigrantes alemães e à paleontologia. Além desses, o encontro de mascotes promete ser um momento de alegria compartilhada com diversos municípios e entidades, e a comercialização de copos ecológicos posicionará a festa com a responsabilidade ambiental. Com o tema “Agudo: Eu Faço Parte Dessa História”, o desfile temático será dedicado à celebração da história município.

Na oportunidade da Volksfest, também é realizada a ExpoVolks, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo (ACISA). As atividades serão realizadas no dias 21, 22 e 23 de julho, compreendendo a exposição feira multissetorial. Para a edição deste ano, serão mais de 200 expositores de diversos ramos de atividade. “É um grande momento festivo, e o visitante encontrará espaços consagrados, que demonstram toda a potencialidade econômica local e regional”, destacou o presidente da Acisa, Airton Wilhelm.

Conforme a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, Djulia Regina Ziemann, desde 1989, o ano de realização da primeira edição, a Volksfest mexe com as emoções de todos que passam pelo evento, consagrado como um dos maiores da região. “Que cada sorriso compartilhado, cada abraço dado e cada momento vivido na Volksfest sejam uma lembrança eterna de como a união e a generosidade podem transformar vidas”, enfatizou a gestora, que recorda que este é o segundo ano da Volksfest como evento oficial do Estado do Rio Grande do Sul.

Música para alegrar todas as famílias

As experiências sonoras e diferentes propostas musicais são propósitos importantes da Volksfest. Por isso, são mais de 13 shows programados. As apresentações ocorrerão em dois palcos distintos – palco gastronômico e Clube Centenário –, de forma quase que permanente durante a feira. Quem não dispensa a tradicional música alemã, terá motivos de sobra para visitar a feira, pois a presença de bandinhas típicas está confirmada.

Engajamento ambiental

Entre as novidades da 33ª Volksfest, uma ousada e sustentável é a utilização dos copos ecológicos. A proposta tem como objetivo reduzir a emissão de lixo e do o uso de copos descartáveis. Os cerca de 6 mil copos ecológicos irão substituir os plásticos, em parceria com o Conselho Municipal do Meio Ambiente – CONDEMA. Também, será incentivado que os frequentadores levem os seus próprios canecos para os dias da festa.

Maior cuca do Brasil

Agudo se destaca na cena gastronômica por sua herança cultural alemã, seus cafés coloniais e pela produção de morangos e cucas tradicionais. A gastronomia local oferece uma experiência única, com uma ampla variedade de pratos típicos, como salsichas, chucrute, pães caseiros, tortas e bolos. Destaca-se a cuca, uma iguaria muito apreciada com variações de sabores. Nesta edição, a festividade irá buscar quebrar o recorde brasileiro de maior cuca do Brasil, em parceria com o supermercado SuperLis. A delícia terá 180 metros de comprimento, 14 sabores e pesará mais de 1300 quilos.

Valorização do patrimônio local

O município tem a sua origem marcada pela imigração alemã e até hoje carrega no cotidiano os seus traços através dos hábitos e costumes e do saber fazer artesanal. Seu patrimônio vai desde a arquitetura histórica colonial dos imigrantes aos fósseis dos dinossauros mais antigos do planeta. Nesta edição da Volksfest, será inaugurado o espaço permanente de comercialização dos produtos locais, junto ao Volksgarten. Toda a cultura ligada a festividade estará representada nos demais espaços “instagramáveis” e também no Palco Cultural, que será instalado no local e contará com diversas apresentações artísticas.

Clique aqui e confira a programação completa.

Fonte: Prefeitura de Agudo