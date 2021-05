Viva Santa Maria 2021 tem VacinArte,Viva os Livros e exposição fotográfica nos próximos dias

Para celebrar os 163 anos do Município, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, preparou múltiplas atrações para o mês de maio com o Viva Santa Maria 2021. Nos próximos dias, os moradores de Santa Maria poderão conferir a programação artística nos pontos de imunização com o VacinArte, o início do Viva os Livros e a exposição fotográfica Caminhos da Cidade Ferroviária. Além disso, os desportistas têm até esta quinta-feira, dia 13 para se inscrever no 1º Pedal Cultura Santa Maria, que integra o Viva Santa Maria por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

O Viva Santa Maria 2021 traz o tema #CelebreComCuidado e, para reforçar o zelo com os moradores do Município, além da imunização contra a Covid-19, o VacinArte de sábado, dia 8, teve duas atrações, das 8h às 10h. Porque cuidar vai muito além da vacinação, do uso de máscara e dos protocolos do momento. Também está no ato de levar carinho e alegria. Assim, o VacinArte tem como propósito promover intervenções artísticas aos pontos de imunização.

No sábado, quem foi se vacinar no drive-thru do Shopping Praça Nova terá a oportunidade de se encantar com o palhaço Katupiry e com o duo de violinistas da Orquestra Sinfônica de Santa Maria Regina Guerra e Vivian Reis. E quem for se imunizar no Clube Dores curtiu a apresentação instrumental de Ricardo Borges em um oferecimento da empresa Emesul.

A secretária de Cultura, Rose Carneiro, acredita que levar artistas aos locais de vacinação é muito além de entreter quem espera na fila, pois vê o momento como uma troca de carinho entre quem faz arte e o público.

“A ideia é celebrar o aniversário da cidade, que também envolve esses momentos de imunização. Precisamos celebrar a vida também com arte”, reforça Rose.

Já a partir de segunda-feira, dia 10, teve início em Santa Maria o Viva os Livros, que vai até 29 de maio. São 11 livrarias da cidade que participam da ação que busca incentivar a leitura e que vai adiantar informações da Feira do Livro de Santa Maria, que ocorrerá no segundo semestre deste ano.

Na segunda-feira, também teve início a colocação das fotos da exposição Caminhos da Cidade Ferroviária nas duas primeiras quadras da Avenida Rio Branco. Por meio do Arquivo Histórico Municipal, da Fundação Eny e da Casa Museu Edmundo Cardoso, foi feito um resgate de fotos antigas da cidade. Serão 40 imagens expostas durante o mês de maio e que prometem transportar as pessoas em uma viagem no tempo e na memória de Santa Maria.

Já para os ciclistas, o convite é participar do 1º Circuito Pedal e Cultura, que está com as inscrições abertas até quinta-feira (13). O evento busca realizar uma ação esportiva, adequada ao momento atual, e que estimule o exercício físico, a integração dos ciclistas, e que valorize pontos de cultura da cidade. O prazo para cumprir os desafios é de 15 a 30 de maio.

A Prefeitura convida a todos para acompanhar as atividades sem esquecer: #CelebreComCuidado. O Viva Santa Maria 2021 tem promoção da Prefeitura de Santa Maria, com apoio da Emesul Decorando Bem, e patrocínio de Construtora Jobim, Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Novas Façanhas.

VIVA OS LIVROS

– De 10 a 29 de maio, 11 livrarias da cidade participam da ação que busca incentivar a leitura e que vai adiantar informações da Feira do Livro de Santa Maria, que ocorrerá no segundo semestre deste ano

CAMINHOS DA CIDADE FERROVIÁRIA

– Exposição de 40 fotos antigas da cidade, que serão colocadas nos canteiros centrais das duas primeiras quadras da Avenida Rio Branco. Por meio do Arquivo Histórico Municipal, da Fundação Eny e da Casa Museu Edmundo Cardoso, foi feito um resgate de fotos antigas da cidade. Essa exposição pode ser vista neste mês de maio e será uma viagem no tempo e na memória da cidade

1º CIRCUITO PEDAL E CULTURA

– Busca realizar uma ação esportiva, adequada ao momento atual, e que estimule o exercício físico, a integração dos ciclistas, e que valorize pontos de cultura da cidade. O prazo para cumprir os desafios é de 15 a 30 de maio

DEMAIS ATRAÇÕES

– Arte Mural

Lançamento do edital Arte Mural Perau: uma parceria entre as Prefeituras de Santa Maria e de Itaara para revitalizar a via que conecta as duas cidades

Lançamento do vídeo Arte Mural Parque Itaimbé: o vídeo mostra o resultado final do trabalho Arte Mural Parque Itaimbé, que foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc e envolveu vários artistas de Santa Maria, que coloriram com sua arte o Parque Itaimbé

– Lives: de 14 a 17 de maio, atrações artísticas para todas as idades, transmitidas do Theatro Treze de Maio, pelo Youtube e Facebook da Prefeitura. E apresentação de vídeos feitos especialmente para a programação

Dia 14, às 20h (sexta-feira)

Memórias de uma Diva: Deborah Rosa nas vozes de Daiane Diniz, Tiane Tambara e Gisele Guimarães com Fabiano Ribeiro no violão

Dia 15, às 20h (sábado)

Enredo que dá Samba, com 7 agremiações carnavalescas de Santa Maria

Dia 16, às 20h (domingo)

Mesa de Bar com Gabe Almeida, Marcelo Massário e Renato Mirailh

Dia 17, às 20h (segunda-feira)

A Sbornia Kontr’Atacka, com Hique Gomez

Fonte: Prefeitura de Santa Maria