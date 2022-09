Viva em Movimento realizará gincana com integrantes do projeto

O Projeto Viva em Movimento, da Secretaria de Assistência Social de Faxinal do Soturno, realizará, na próxima sexta-feira, 30 de setembro, uma gincana com os integrantes do projeto. A atividade terá início às 13h30 e será realizada no Centro Comunitário da Vila Medianeira.

A atividade é alusiva ao Dia do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro. A data foi criada com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para as questões relacionadas ao envelhecimento e para lembrar da necessidade de proteção e cuidado da população idosa.

Haverá transporte para os integrantes do projeto. Um ônibus passará às 12h30 no Sítio Alto, seguindo pela Linha Guarda Mor, Val Veronês e Saxônia. Outro ônibus passará às 12h30 no Sítio dos Mellos e depois em Santos Anjos. O terceiro ônibus passará às 13h no Bairro Santo Antônio e depois na Praça Vicente Pallotti.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno