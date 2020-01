Vitrais da Igreja Matriz de Restinga Sêca serão restaurados

Tiveram início nesta semana, as obras de restauração dos vitrais da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Restinga Sêca.

De acordo com o Ministro Extraordinário do Batismo e do Matrimônio, professor Eldiro Ceolin, em entrevista ao programa Olho Vivo na manhã desta quarta-feira, dia 8, os vitrais foram importados dos Estados Unidos e Alemanha há cerca de 70 anos.

Ceolin informou ainda que a restauração dos vitrais estava prevista somente para 2021, mas foi preciso antecipar a obra porque os vitrais começaram a se desprender. “A restauração se faz necessária porque os vitrais estão se desprendendo. Se não fizermos nada, nossa geração vai passar deixando obras de arte a bancarrota”, ressaltou Eldiro.

A obra será realizada pela empresa Original Artes em Vitrais, de Canoas, especializado na restauração de vitrais. A estimativa é de que o trabalho leve cerca de três meses para ser concluído a um custo de aproximadamente R$ 55 mil.

Interessados em realizar doações para as obras, podem procurar a Casa Paroquial. “Com o pouco de cada um com certeza vamos conseguir realizar esta tão importante obra”, afirmou Ceolin.

Revitalização da Igreja Matriz

As obras de revitalização da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus tiveram início em outubro de 2018, e foram divididas em seis etapas:

A primeira e a segunda foram a readequação do piso, acessibilidade com avanço do altar e a restauração do piso mantendo as características originais.

Na terceira etapa houve a restauração da madeira de sustentação do telhado e troca do forro (bastante degradado pela ação de cupins), troca de toda a rede elétrica, climatização com instalação de aparelhos de ar condicionado e projeto de iluminação.

Também foram necessários alguns serviços que não estavam previstos no projeto, como a troca das portas laterais da parte da frente da Igreja e a pintura da parte interna. A restauração dos vitrais também não estava prevista, mas faz-se necessária para a manutenção do patrimônio arquitetônico e religioso.

Para a execução das obras, são utilizados recursos arrecadados através de doações e da estratégia de coleta, onde algumas pessoas da comunidade foram convidadas a formar grupos com a contribuição mensal pelo período de 12 meses. Entre doações e coletas foram arrecadados cerca de R$ 153.500,00. Deste valor, cerca de R$ 152 mil foram investidos nas três primeiras etapas do projeto.

As próximas etapas prevem a reforma interna e novo layout da sacristia, finalizações com pintura e arremates finais e definição do material que será utilizado no ambão, altar e pia batismal, que conforme os recursos disponíveis, poderão ser em granito ou madeira.