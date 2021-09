Violência contra mulher é pauta em reunião realizada na Câmara de Vereadores de Silveira Martins

Aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 15, uma reunião promovida pela Câmara de Vereadores de Silveira Martins, por meio da vereadora Bianca Ruviaro Tolfo e com apoio da Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, com a temática “Violência contra a mulher”.

A vereadora Bianca participou de uma Audiência Pública com a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde foi discutido o Mapa da Violência Contra a Mulher e as ações do Estado para o enfrentamento do problema. Na oportunidade foi enviado ao município de Silveira Martins um material que consta de um folder educativo falando a respeito dos tipos de violência contra as mulheres e também uma cartilha da Lei Maria da Penha.

Para discutir o tema e distribuir o material recebido, foi convidado para a reunião o Poder Executivo, Poder Legislativo, Polícia Civil, Brigada Militar, Grupo da Terceira Idade, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e direção das escolas do município. O evento contou também com a presença da deputada estadual Franciane Bayer que explanou sobre a ideia da criação de Procuradorias da Mulher nos municípios de pequeno porte.

O próximo passo é reunir a rede intersetorial para dialogar sobre como o município pode se organizar para auxiliar as mulheres que possam vir a ser vítimas de violência.

O material informativo está disponível nos órgãos e estabelecimentos públicos do município.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins