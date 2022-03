Vigilância Ambiental de Faxinal do Soturno realiza ação de combate à dengue

A Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu mais uma ação de combate à dengue em Faxinal do Soturno. A atividade, que foi realizada na terça e na quarta-feira, dias 8 e 9, ocorreu em pontos estratégicos do município.

Em locais como cemitério, borracharias e depósitos de sucata são pontos onde há maior concentração de depósitos para a desova da fêmea do Aedes aegypti, mosquito transmissor de Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. Geralmente, essas ações aos pontos estratégicos são realizadas por ciclos de trabalho, com periodicidade quinzenal.

De acordo com Agente de Endemias da Vigilância Ambiental, Francieli Venturini, nas atividades de vigilância e controle do Aedes aegypti a visita aos imóveis é uma atividade fundamental para identificar a presença de criadouros vulneráveis, bem como identificar os focos e eliminando-os. Francieli lembra que impedir a proliferação do mosquito é tarefa atribuída a cada cidadão.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade de eliminar água parada em locais como caixas de água, bombonas, calhas, pneus velhos, garrafas e vasos de plantas, além de não jogar lixos em terrenos baldios e manter os quintais sempre limpos. Outros cuidados fundamentais são manter as piscinas, inclusive as de plástico, sempre cloradas e descartar corretamente os resíduos recicláveis e não recicláveis, conforme os dias de coleta.

