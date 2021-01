Vídeo institucional com imagens aéreas de Nova Palma está disponível em versão compacta

Já está disponível na página do youtube da Prefeitura Municipal de Nova Palma o vídeo institucional do município em versão compacta e legendada.

O vídeo institucional, na versão original, estendida, foi produzido e publicado no mês de julho do ano passado, tendo duração de cerca de 6 minutos e 45 segundos. No mês de agosto a página foi desativada momentaneamente em função das restrições do período eleitoral, até o mês de novembro. Agora a página está novamente disponível para visualização do público, contando também com uma versão compacta, de 4 minutos e meio, do vídeo institucional, que tem o propósito de apresentar Nova Palma brevemente e deverá ser usado especialmente para divulgação turística, visto que mostra (inclusive com tomadas aéreas, feitas com drone), entre outros, os principais pontos de visitação do município.

Foi incluído também na página o videoclipe do Hino Municipal, produzido no ano de 2016 pelos autores do mesmo, Humberto Gabbi Zanatta e Evandro Zamberlan, em parceria com o Município.

Clique AQUI e acesso a página do youtube da Prefeitura de Nova Palma.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma