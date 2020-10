Vestibular EaD 2020 UAB/UFSM oferta 750 vagas em 5 cursos de Educação a Distância

A UFSM, através da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), está oferecendo 750 vagas através do Vestibular EaD 2020. As vagas estão distribuídas nos cursos de licenciatura em Computação, Educação Especial, Física, Letras/Espanhol e Letras/Português, oferecidos pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os polos de ensino contemplados pelos cursos localizam-se nos municípios de Cacequi, Cachoeira do Sul, Cerro Largo, Constantina, Cruz Alta, Gramado, Jacuizinho, Restinga Seca, Santa Maria, Santo Antônio da Patrulha, Tapejara, Tio Hugo, Três de Maio, Três Passos e Uruguaiana. O quadro com a distribuição das vagas por curso e polo encontra-se no Edital.

As inscrições seguem abertas até 12 de outubro e podem ser realizadas no site ufsm.br/prograd, no ícone “Processos Seletivos”.

A isenção da taxa de inscrição, que é R$ 75,00, pode ser solicitada até o dia 04 de outubro no próprio sistema de inscrição do concurso, devendo o candidato informar o seu Número de Identificação Social (NIS).

Ao acessar o sistema, os candidatos também deverão informar se disputarão as vagas por Ampla Concorrência ou por alguma cota. As cotas são destinadas apenas a quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública. A subdivisão das cotas contempla também candidatos com deficiência, pretos, pardos, indígenas e/ou candidatos com renda média por pessoa da família de até 1,5 salário-mínimo. Candidatos das cotas étnico-raciais e/ou para pessoa com deficiência passarão ainda por videoconferência perante as respectivas comissões, para verificação da condição autodeclarada.

O Edital também prevê a inscrição na cota EB, destinada a professores da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior ou que não possuem formação na área em que atuam, conforme Ofício circular nº 13/2020 da CAPES de 20/8/2020.

Nesta edição do vestibular EaD, as provas serão realizadas on-line via aplicativo Hangouts/Google Meet e no ambiente Moodle, através do acesso às salas virtuais por meio de links e senhas enviados aos candidatos.

A prova acontecerá no dia 25 de outubro, das 09 às 12 horas, consistindo de uma redação, na qual será solicitada a produção de um Artigo de Opinião ou uma Carta Aberta.

No momento da prova, o candidato deverá estar com sua ferramenta de vídeo ativada e deverá baixar, preencher e enviar o PDF editável da redação, conforme as instruções.

O Edital N. 031/2020, com o cronograma do vestibular EaD, passo a passo da inscrição, modelos de documentação para as cotas e demais informações, pode ser acessado em ufsm.br/prograd/editais.

Cabe aos candidatos o acompanhamento periódico de adendos, erratas, retificações, homologações, convocações e outras publicações referentes ao Edital no site ufsm.br. Outras informações podem ser solicitadas através do email falecom@coperves.ufsm.br.

Fonte: UFSM