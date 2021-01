Vereadores visitam Secretaria de Obras e localidade do Fundo do Formigueiro

A Câmara de Vereadores de Formigueiro, representada por alguns dos parlamentares eleitos, visitou a Secretaria de Obras e Trânsito do município e a localidade do Fundo do Formigueiro, durante a quinta-feira, dia 7 de janeiro.

A visita na pasta ocorreu no inicio da manhã, pelo presidente da casa, Pablo Milani, 1º secretário da mesa diretora, Gustavo Oliveira, e o 2º secretário, Frank Bordignon. Na ocasião, os vereadores buscaram entender o dia a dia da secretaria, as demandas mais relevantes e as principais dificuldades.

Já a ida ao interior foi realizada no turno da tarde, por Pablo Milani e Gustavo Oliveira. Eles ouviram algumas pessoas sobre as principais necessidades da comunidade, com o objetivo de mapear essas situações e buscar agilidade no seu atendimento. Dentre os pedidos, destacam-se melhorias na rede de esgoto e solução para a falta de água.

Ainda no Fundo do Formigueiro, os dois edis também conferiram a situação da Unidade Básica de Saúde (UBS) local, sendo observado as condições de funcionamento dos equipamentos, estrutura, utensílios e materiais utilizados, além de verificar a qualidade do ambiente de trabalho e dos atendimentos.

Todos os nove vereadores da atual legislatura foram convidados para as duas agendas durante a primeira sessão ordinária do ano, que aconteceu na última segunda-feira, dia 4. O intuito é seguir com as visitações no município para tornar o Legislativo e a população cada vez mais próximos.

Fonte: Câmara de Vereadores de Formigueiro