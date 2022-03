Vereadores solicitam ao Poder Executivo a criação de um Centro de Atendimento Multidisciplinar em Formigueiro

Durante a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Formigueiro realizada nesta segunda-feira, dia 21, os vereadores Cristiano Cassol Rubert (MDB) e Seila Trindade Ferreira (PDT) solicitaram a criação de um Centro de Atendimento Multidisciplinar no município.

Apresentado via Pedido de Providência, o projeto prevê a formação de uma equipe composta por Fonoaudióloga, Psicopedagoga, Psicóloga, Terapeuta Ocupacional e Educadora Especial. Conforme os vereadores, o município já teria um local disponível para o desenvolvimento as atividades, sendo essa medida de extrema importância para o bom funcionamento da educação em Formigueiro, uma vez que objetiva atender alunos com dificuldades, transtorno no processo de aprendizagem, deficiência intelectual, baixa visão, cegueira, surdez, com Transtorno do Espectro Autista (Tea) e altas habilidades.

O documento foi enviado ao Poder Executivo, quando os vereadores pedem para que seja atendida a solicitação, bem como seja dada a devida atenção ao projeto por parte da secretaria Municipal da Educação.