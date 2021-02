Vereadores se posicionam contra interdição total da Ponte das Tunas

Atendendo a uma solicitação conjunta de todos os vereadores de Formigueiro, o presidente da Câmara, Pablo Milani, e o primeiro secretário, Gustavo Oliveira, se reuniram na noite de terça-feira, dia 9, com os vereadores, Mauro Costa, de Restinga Sêca, e Patrícia Parreira, de Paraíso do Sul, presidente e primeira secretária do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região (PLQCeR).

O motivo do encontro se deu após as inúmeras manifestações de moradores dos municípios da região, especialmente Restinga Sêca e Formigueiro, que utilizam diariamente a ponte sobre o Rio Vacacaí, no Balneário das Tunas, e estão sendo prejudicados pela interdição total do local para manutenção.

Desta forma, por meio do ofício nº 01/2021, os parlamentares da Quarta Colônia e Região manifestaram repúdio a toda e qualquer ação de descaso e morosidade que venha prejudicar os moradores que dependem do trecho, alternando e prejudicando a rotina da população.

Eles ainda solicitam, ao final do documento, que o Governo do Estado haja com agilidade para a conclusão e oferte alternativa de travessia aos motoristas. Segundo o Daer/RS, o período estimado é de 12 dias, podendo ser alterado conforme as condições climáticas.

A título de exemplo, um morador de Formigueiro que exerce função laboral em Restinga Sêca, diariamente percorria cerca de 56 quilômetros, ida e volta. No entanto, com a ponte bloqueada, aumentou esse percurso para 246 quilômetros.

Também foi citado o fato de que o Daer interrompeu o trânsito na sexta-feira, dia 5, após não deixar claro antecipadamente a divulgação quanto aos planos para o trabalho. Contudo, o processo iniciou somente na segunda-feira, dia 8, deixando os munícipes sem travessia durante o final de semana e não realizando obra.

No âmbito da Câmara de Formigueiro, os vereadores fizeram ofícios com o mesmo propósito, solicitando com urgência a liberação de forma parcial e alternada do tráfego de veículos, endereçados ao secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, e ao diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Fonte: Câmara de Vereadores de Formigueiro