Na tarde desta quarta-feira, dia 9, estiveram no gabinete do prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner , os vereadores Paulo Chelotti e Calebe Xavier (Progressistas). Na ocasião, entregaram ao chefe do Poder Executivo o ofício sobre a emenda parlamentar do deputado federal Afonso Hamm (Progressistas/RS). O recurso é do Ministério da Economia, no valor de R$ 400 mil, e será investido na revitalização da Praça Matriz Vicente Pallotti.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno