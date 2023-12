“Vereador por um dia” ocorre nesta segunda-feira, em Restinga Sêca

Dentro da programação da 23ª Semana da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca, ocorre nesta segunda-feira, dia 4, às 19h, no plenário do Poder Legislativo, o “Vereador por um dia”.

Neste ano, participam nove alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo que estão aprendendo desde o início do mês como funciona o trabalho de um vereador e como é realizada uma sessão. Os ensaios são coordenados por Priscila Ritta Virti de Fraga, Assistente Legislativo da Câmara de Vereadores.

Os “Vereadores por um dia” são: Andrey Brondani Machado, Emeline Grings, Gabriel Dornelles, Guilherme Mozzaquatro Raddatz, Laura Emanuelly Santos da Silva, Marcel Augusto Schünke, Matias Bolzan, Michele Fagundes da Silva e Sofia Diniz Mendes.

Após a sessão solene, ocorre o encerramento da programação da 23ª Semana da Câmara de Vereadores que iniciou no dia 27 de novembro e que teve também Sessão Solene com entrega de título de Cidadão Restinguense e Cidadãos Beneméritos, palestras sobre prevenção e combate ao uso de drogas, almoço de integração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Casa do Idoso Marino Lovato.