Vereador de Restinga Sêca propõe escola de referência em educação inclusiva

Na sessão da última segunda-feira, dia 14, o vereador Norton Soares (MDB) apresentou proposta para que o município transforme pelo menos uma escola municipal em referência para a educação inclusiva. Em 2021, o parlamentar foi autor de emendas ao Plano Plurianual (PPA) e à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que incluíram, pela primeira vez no orçamento do município, a previsão de reserva de recursos especificamente para a implantação de programa permanente de acolhimento e convivência com a pessoa com deficiência na escola.

A proposta trazida à tribuna da Câmara consiste em focar os investimentos públicos desta área em uma escola municipal (ou até duas) que passaria a ter melhor infraestrutura e melhor qualificação de sua equipe para trabalhar em um ambiente compartilhado por alunos típicos e alunos com algum tipo de deficiência. Desta forma, o recurso público seria otimizado e o resultado seria mais efetivo para os alunos com necessidades especiais e suas famílias, oferecendo melhor acolhimento e melhorando também as condições de aprendizado.

O vereador mencionou as dificuldades que alunos com deficiência têm enfrentado no retorno das aulas presenciais para conseguirem integrar-se plenamente ao ambiente escolar. Segundo Norton, a ideia lançada não está pronta e precisa de envolvimento de vários setores. “Não tenho uma fórmula mágica. Não sou o dono da verdade e nem pretendo ser, mas entendo que precisamos trazer esse debate à tona para juntos encontrarmos um caminho que entregue soluções de verdade a essas crianças e suas famílias. Vamos ter que sentar pra conversar com educadores especiais, com o Conselho Municipal de Educação, o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Câmara, Secretaria de Educação, enfim, todos nós precisamos construir esse caminho”, disse na tribuna.