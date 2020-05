Verde é Vida abre novas inscrições no Curso de Atualização a Distância

Em julho de 2018, o Projeto Verde é Vida, programa permanente de educação socioambiental e rural mantido pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), lançou o Curso de Atualização a Distância (CAD), gratuito e voltado aos professores parceiros do Projeto. A primeira turma, num total de 476 participantes, realizou o curso de agosto de 2018 a dezembro de 2019.

Para 2020 estavam previstos a implantação de dois novos cursos: um no primeiro e outro no segundo semestre. Com a paralisação das aulas em função do isolamento social para o enfrentamento ao Covid-19 (coronavirus), o Projeto Verde é Vida suspendeu os dois novos cursos do CAD. “Além de não conseguirmos gravar as videoaulas, na volta dos professores às escolas, estes também terão que se dedicar ao processo de ensino/aprendizagem de seus alunos. Por isso, optamos por colocar, novamente, à disposição dos professores, o Curso de Educação Socioambiental Rural”, explica o coordenador pedagógico do Projeto Verde é Vida, professor José Leon Macedo Fernandes.

Os professores interessados precisam acessar o site da Afubra e, no link do Projeto Verde é Vida, clicar em CAD e criar seu login e senha. Com a matrícula aprovada, é só assistir as videoaulas e realizar as provas. Cada aprovação de prova, libera uma nova disciplina. Ao final do curso, cada professor receberá um certificado de participação. Ao todo, são 16 disciplinas (veja abaixo, disciplinas e abordagens) com conteúdo voltado ao meio rural, divididas em 60 videoaulas. O CAD tem por objetivo subsidiar os professores parceiros com informações que possam auxilia-los em ações que promovem o desenvolvimento das comunidades rurais, valorizem a agricultura familiar e contribuam para a permanência das famílias no campo.

Disciplinas do Curso de Educação Socioambiental Rural

Apoio Pedagógico – Atualizar e incentivar o trabalho do professor através do Projeto da Escola, Pesquisa Cientifica e das atividades realizadas na escola e comunidade.

Pedagogia Rural – Apresentar as diferentes formas pedagógicas, metodologias e ações a serem desenvolvidas na educação rural.

Produção de Hortaliças – Incentivar a prática da horta orgânica, tendo como referência a horta escolar com base nas diferentes formas de produção de hortaliças.

Gestão Rural I – Desenvolver a propriedade rural através de uma visão administrativa e contábil, promovendo a sua organização a partir de um olhar empresarial.

Valores Rurais – Promover o debate sobre os valores rurais através da ética, da cidadania e da valorização do homem do campo.

Gestão Rural II – Organizar a propriedade com base no agronegócio, estimulando o desenvolvimento rural, através do cooperativismo e do associativismo.

Ações Ambientais – Promover a preservação ambiental no meio rural através de ações e de proteção dos recursos naturais, bem como uso de energias alternativas.

Segurança no Trabalho – Desenvolver a segurança do trabalho no meio rural com base no uso de equipamentos, no estudo e aplicação de novas tecnologias.

Valores Ambientais – Promover o debate sobre os valores ambientais do meio rural e a preocupação que o agricultor tem com a natureza visando a sua sustentabilidade.

Manejo e Conservação de Solo Água – Realizar na propriedade rural e na comunidade alternativas de proteção da água e do solo contribuindo com a qualidade da agricultura.

Segurança Alimentar – Promover a segurança alimentar através de um trabalho de soberania e higiene, tendo como referência a alimentação saudável.

Gestão Rural III – Organizar a propriedade com base na educação profissional, na formação do jovem aprendiz e no combate ao trabalho infantil.

Produção Animal – Promover o desenvolvimento da produção animal na propriedade para fins de diversificação, subsistência e agregar valor.

Gestão Florestal – Promover a gestão florestal com base na florestamento e reflorestamento de nascentes, pomares, encostas e a revitalização de bosques.

Turismo Rural – Promover o desenvolvimento rural através do turismo e da produção de artesanato, com base na valorização cultural e étnica da comunidade.

Valores Sociais – Promover o debate sobre a valorização do meio rural e o desenvolvimento dos valores sociais que norteiam a vida do agricultor e sua família.

Fonte: Afubra