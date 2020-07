Veículos de Agudo e Restinga Sêca se envolvem em acidente na BR-158, em Santa Maria

Um homem, de 40 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito na BR-158, em Santa Maria. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, o motorista de um Civic, com placas de Restinga Sêca, circulava na BR-158, no sentido Santa Maria – São Pedro do Sul. Logo após passar sobre o viaduto da Uglione ele tentou fazer um retorno em um trecho onde não é permitido a manobra.

Uma carreta, com placas de Agudo, trafegava no sentido São Pedro do Sul – Santa Maria. Na hora que o Civic faria o retorno, aconteceu a colisão. O acidente aconteceu pouco depois das 11h desta sexta-feira.

O motorista da carreta não ficou ferido. O motorista do Civic foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital de Caridade. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Fonte: Diário de Santa Maria