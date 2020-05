Veículo roubado em Paraíso do Sul é localizado em Novo Cabrais

A Brigada Militar de Novo Cabrais localizou no último sábado, dia 16, um automóvel que havia sido roubado durante um assalto ocorrido na noite anterior, na localidade de Mangueirinha, interior de Paraíso do Sul.

Segundo a ocorrência, o automóvel Monza, com placas de Paraíso do Sul, foi localizado pela parte da manhã na localidade de Cortado, próximo ao Arroio Barriga, interior de Novo Cabrais. Depois de encontrar o veículo abandonado, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Cachoeira do Sul que está investigando o crime e tentando identificar os autores do assalto.

RELEMBRE O CRIME

Registrado por volta das 20h de sexta-feira, dia 15, um assalto a um morador da localidade de Mangueirinha, interior de Paraíso do Sul. Conforme a ocorrência policial, um indivíduo chegou na residência da vítima perguntado sobre seu filho, momento em que anunciou o assalto. Armado, ele rendeu o morador, sendo que na sequência mais dois criminosos entraram na casa e amarraram a vítima em uma cadeira, vindo a lhe pedir por dinheiro e armas, momento em que foi ferido na cabeça com uma coronhada. Foi roubado um veículo Monza, placas IDX 5883, de cor cinza, R$ 220,00, motosserra, televisão, botas, jaqueta, aparelho celular, espingarda e munições. Depois da fuga dos criminosos, a vítima conseguiu se desamarrar e pediu ajuda ao vizinho. Brigada Militar e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionadas e realizaram buscas na região, porém não localizaram os indivíduos.