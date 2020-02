Veículo é furtado em Faxinal do Soturno

Registrada na Delegacia de Polícia na manhã desta quarta-feira, dia 5, uma ocorrência de furto de um veículo em Faxinal do Soturno.

Segundo a polícia, o furto de um automóvel Gol, placas IDM6C91, de Faxinal do Soturno, ocorreu nesta madrugada na Rua Júlio de Castilhos. O veículo estava estacionado em via pública, em frente à casa do proprietário, quando o crime ocorreu.

Até o momento ninguém foi preso pelo crime e a Brigada Militar realiza buscas na região para tentar localizar o automóvel. Imagens de câmeras de videomonitoramento irão auxiliar a Polícia Civil na identificação de quem praticou o furto.