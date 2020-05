Veículo e equipamento de som portátil são apreendidos em Agudo

Por volta da 00h30min deste domingo, dia 3, a Brigada Militar atendeu ocorrência em razão do uso de som em volume excessivo em Agudo.

Segundo a polícia, após várias ligações informando que indivíduos estariam ouvindo som em volume excessivo e perturbando os moradores da Rua Voluntários da Pátria, a Brigada Militar foi até o local e encontrou uma caixa de som portátil com o volume elevado. Diante do fato, o aparelho foi apreendido e para o proprietário foi confeccionado um Termo Circunstanciado.

No momento do deslocamento das partes ao quartel da Brigada Militar para o registro da ocorrência, foi verificado que o automóvel do proprietário do equipamento de som estava com o Licenciamento vencido e com o farol queimado. Em razão, disso foi autuado, sendo o veículo Gol, com placas de Faxinal do Soturno, apreendido ao Depósito do Detran.