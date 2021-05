Vale Vêneto: Semana Cultural Italiana e Festival de Inverno irão acontecer

No dia 20 de abril, aconteceu no Salão Paroquial do Distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, a primeira reunião para tratar sobre a realização da edição deste ano da Semana Cultural Italiana e Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria.

A reunião seguiu os protocolos de segurança em relação a pandemia. Na ocasião estiveram presentes os representantes dos grupos de trabalho do Conselho Administrativo e Econômico Paroquial de Vale Vêneto, padre Romildo Gerardi (presidente), José Francisco Tronco (coordenador), César Dotto (secretário), Estela Dotto (tesoureira), e Carolina Cielo Pivetta (2ª tesoureira); representantes da Prefeitura Municipal, o vice-Prefeito, Milvo Vizzoto, e a chefe do Departamento de Turismo, Bianca Trindade, pela UFSM, a professora Vera Vianna, coordenadora do Festival de Inverno, e o professor Diogo Baggio Lima, coordenador de área do Festival, e o coordenador da Semana Cultura Italiana, Tomaz Bertoluzzi.

Dentre as pautas foram debatidas as possíveis datas para a realização dos eventos, que seguirão sua tradição de acontecer entre os meses de julho e agosto, bem como o período para o lançamento do cartaz, logo após a celebração de Corpus Christi.

As atividades dos eventos ocorrerão de forma virtual, por conta da pandemia da Covid-19, visando os objetivos da tradição de ambos os eventos.

Fonte: Prefeitura Municipal de São João do Polêsine

Fotos: Bianca Trindade