Vale Vêneto sediará 14º Encontro Regional de Trabalhadoras Rurais

Foto: Prefeitura de São João do Polêsine

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Polêsine, em parceria com a Coordenação Regional das Mulheres e demais Sindicatos da Regional, promoverão no próximo dia 27 de maio, no Distrito Vale Vêneto, em São João do Polêsine, o 14º Encontro Regional de Trabalhadoras Rurais.

Com atividades a serem realizadas no Salão Paroquial e em homenagem ao Dia da Mulher, a programação iniciará às 13h30min com a solenidade de abertura do evento. Após, haverá palestra com Lerida Pivoto Pavanelo que abordará o tema: “Autoestima e valorização da mulher”. Na sequência, ocorrerá apresentação musical com Cláudio Spanhol e, por fim, confraternização com lanche.