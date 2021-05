Vale Vêneto se prepara para a 133ª Festa da Corpus Christi

O distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, se prepara para a 133ª edição da Festa de Corpus Christi, no próximo dia 3 de junho. Considerada uma das mais importantes celebrações da Igreja Católica, a festa de Corpus Christi celebra o mistério da Eucaristia, ou seja, o Sacramento do Sangue e Corpo de Jesus Cristo.

Com a única igreja consagrada a Corpus Christi da América Latina, em anos anteriores, centenas de fieis se dirigiam ao distrito de Vale Vêneto para acompanhar a celebração e saborear as delicias da culinária italiana. Porém, assim como no ano passado, as festividades sofreram alterações devido à pandemia do coronavírus.

A programação contará com celebração eucarística a partir das 10h, na Igreja Matriz Corpo de Deus, com transmissão da Rádio Integração pelos 98.5 FM e Facebook. A participação de público estará restrita.

A parte gastronômica terá almoço para levar para casa, a partir das 11h30min no Salão Paroquial. No cardápio haverá bife à milanesa, churrasco de gado, carne de porco, galeto, risoto e maionese. As reservas devem ser feitas com antecedência, até quarta-feira, dia 2 de junho, ao meio-dia, pelo fone: 3289-1130 ou 99945-4006.

O uso de máscara será obrigatório e serão tomados todos os cuidados necessários previstos nas normas de segurança contra a Covid-19.