Vale Vêneto realiza a 80ª Festa da Gruta

A comunidade de Vale Vêneto, em São João do Polêsine, realiza neste domingo, dia 6, a tradicional Festa da Gruta em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes. Na 80ª edição, as festividades terão como tema a prece do padre Mario Cesar do Amaral: “Por uma graça alcançada, por tantas graças recebidas, estou em tuas mãos Maria, conduza-se nesta vida”.

A programação contará com romaria saindo da frente da Igreja Matriz de Corpus Christi até a Gruta de Lourdes, onde haverá missa festiva às 10h, com transmissão da Rádio Integração. Ao meio-dia haverá almoço ao ar livre. No cardápio: bife a milanesa, churrasco de porco, galeto, risoto, pão e saladas. Também haverá venda de almoço em porções. Reservas até o dia 5 de março, ao meio-dia, pelo telefone (55) 3289-1096. Às 15h, encerrando a programação, será celebrada missa especial com bênção da saúde.