Vale Vêneto realiza a 78ª Festa da Gruta no domingo

A comunidade de Vale Vêneto realiza no domingo, dia 0, a 78ª Festa da Gruta, com o tema ‘Com Maria um ano de alegria’.

A programação inicia às 9h, com procissão saindo da Igreja Matriz de Vale Vêneto até a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, onde será celebrada missa festiva campal com transmissão da Rádio Integração. Ao meio-dia haverá almoço com bife a milanesa, galeto, costela de porco, risoto, pão e saladas. A tarde, às 16h será celebrada missa com especial benção da saúde.

No sábado, dia 1º, um grupo de voluntários participou da organização do local e iniciou o preparo dos produtos que serão comercializados na festa.

De acordo com o coordenador do Conselho Paroquial da Paróquia Corpo de Deus, José Francisco Tronco, foi feita a limpeza do local para receber a todos da melhor forma possível, já contando com as melhorias realizadas pela Prefeitura Municipal como o calçamento da estrada da Gruta e as obras de contenção.