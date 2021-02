Vale Vêneto prepara a 79ª Festa da Gruta

A comunidade de Vale Vêneto, realiza no dia 14 de fevereiro, a tradicional Festa da Gruta, em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes. Em sua 79ª edição as festividades terão como tema ‘Por intercessão de Maria, sua saúde será restaurada’.

Na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, Dia de Nossa Senhora de Lourdes e Dia Mundial do Enfermo terá missa na gruta às 16h com benção aos doentes.

No domingo, dia 14, a programação contará missa campal na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, às 10h, com bênção da Saúde e transmissão da Rádio Integração.

Devido a pandemia do coronavirus e seguindo os protocolos de distanciamento social a programação sofreu algumas alterações. Não será realizada a procissão da Igreja Matriz até a Gruta e o almoço será no sistema pegue e leve. No cardápio terá bife à milanesa, risoto, galeto assado, churrasco, carne de porco e maionese. Reservas até o dia 12 de fevereiro pelo Whats 99945-4006.