Vakinha online em prol do Hospital Paraíso do Sul é prorrogada

O Hospital Paraíso, localizado na Vila Paraíso, em Paraíso do Sul, foi fundado há 60 anos e diversas reformas e melhorias são necessárias para que a instituição continue a oferecer um serviço de qualidade à população.

No fim de 2020, foi lançada uma campanha de arrecadação de recursos, via vakinha online. Ela tinha prazo até dia 28 de fevereiro, mas a direção da entidade decidiu por prorrogar o prazo para doações até o dia 31 de março, para que, aqueles que ainda não doaram e gostariam de contribuir, possam ajudar a entidade.

O objetivo é arrecadar recursos para realizar pequenas reformas e melhorias, como por exemplo, pintura, troca de piso, conserto de janelas e portas quebradas, manutenção de rede elétrica e outros. A meta é arrecadar R$ 50 mil.

Clique AQUI para participar da vakinha online ou para quem quiser doar diretamente na conta, segue dados bancários:

Banco do Brasil: Agência: 3244-1 | Conta corrente: 2010-9

Banrisul: Agência 1066 | Conta Corrente: 060090871-0

Sicredi: Agência: 0403 | Conta Corrente: 54358-6

Doação

O prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, foi contemplado com o 12º prêmio da Ação entre amigos em Comemoração aos 60 anos do Hospital Paraíso.

O prêmio, liquidificador, foi entregue por membros da diretoria do Hospital, na presença da secretária de Saúde, Juliane Machado.

Após receber o prêmio, o prefeito Artur fez a doação do eletrodoméstico à entidade hospitalar.