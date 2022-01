Vacinadas as primeiras crianças contra Covid-19 em Faxinal do Soturno

Depois de quase um ano do início da vacinação contra a Covid-19 em Faxinal do Soturno, na tarde desta quarta-feira, dia 19, 10 crianças faxinalenses receberam o imunizante da Pfizer. Felipe Camargo Oliveira, de 10 anos, que esteve acompanhado da mãe Samanta Camargo, foi a primeira criança a receber a vacina.

A aplicação aconteceu a partir das 13h, no Posto de Saúde da Sede, em crianças de cinco a 11 anos com alguma comorbidade comprovada. Após a vacinação, as crianças permaneceram cerca de 20 minutos no local da aplicação para observação da equipe de Saúde.

A próxima etapa da vacinação infantil será na sexta-feira da próxima semana, dia 28 de janeiro. Para receber a vacina, é preciso realizar agendamento prévio na Unidade de Saúde pelo telefone (55) 3263-2394.

As crianças devem estar acompanhadas de um responsável e apresentar o Cartão Nacional de Saúde ou o CPF e atestado médico que comprove a comorbidade. Além disso, a criança não deve estar com sintomas gripais e deve ter um intervalo de 15 dias entre outras vacinas.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno