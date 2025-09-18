Vacinação contra a Raiva foi realizada em Faxinal do Soturno

O Município de Faxinal do Soturno, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, realizou a Campanha de Vacinação contra a raiva em cães e gatos, na última semana.

A ação aconteceu na Praça Vicente Pallotti, no último domingo, dia 14, em parceria com a 113ª e a 114ª turma de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Além da vacinação no local, também foi possível que os tutores adquirissem as vacinas, para que fossem aplicadas por conta própria, e os estudantes se disponibilizaram a ir até algumas residências nas proximidades do Centro.

No total, foram aplicadas 197 doses de vacina antirrábica. A atividade foi acompanhada pela equipe da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno