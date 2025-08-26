OUVIR A RÁDIO
Vacinação contra a Raiva em cães e gatos ocorrerá neste domingo, em Dona Francisca

Está agendada para o domingo, dia 31, em Dona Francisca, a vacinação contra a Raiva em cães e gatos. Ação é uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Poder Executivo.

A campanha ocorre anualmente, por meio do curso de Medicina Veterinária, em mais uma ação de extensão da universidade, quando o objetivo principal é imunizar cães e gatos contra a Raiva, doença zoonótica grave e quase sempre letal, protegendo assim animais e seres humanos.

Além da proteção sanitária, a campanha promove a posse responsável, a conscientização comunitária e fortalece a relação entre universidade e sociedade, permitindo aos estudantes aplicar seus conhecimentos em benefício coletivo.

A aplicação da dose, ao valor de R$ 15,00, ocorrerá das 8h às 18h, na Av. 17 de Julho, em frente ao Salão União. Em caso de chuva, ação será no Parque Histórico Municipal.

