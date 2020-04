Vacinação contra a gripe em Restinga Sêca segue nesta quinta-feira

A Secretaria da Saúde de Restinga Sêca retomou nesta quarta-feira, dia 8, a vacinação contra a gripe no município. Doses são destinadas para idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde.

Seguindo com a iniciativa de colocar um pano vermelho na residência para indicar que ali os moradores aguardam a vacinação, na cidade as vacinas foram aplicadas nos moradores do lado direito (oeste) da Av. Júlio de Castilhos. Na quinta-feira, dia 9, é a vez do lado esquerdo (leste).

No interior as doses serão aplicadas nesta quinta-feira, dia 9. Confira como ficaram os itinerários:

– A PARTIR DAS 9H – ESTIVA, ESPIGÃO, ARAÇÁ – NAS RESIDÊNCIAS

– ÀS 8H30MIN – MARTIMIANOS, RINCÃO DOS BALDISSERA, BOQUEIRÃO DA ESTIVA E CAMPO NOVO – NAS RESIDÊNCIAS

– ÀS 8H30MIN – POSTO DE SAÚDE DE VILA ROSA

– ÀS 8H30MIN – SALÃO COMUNITÁRIO BARRO VERMELHO – 10H – QUILOMBO VÓ FIRMINA

– ÀS 13H30MIN – SILÊNCIO – ESCOLA OLMIRO POHLMANN CABRAL

– ÀS 15H – PASSO DA SERRARIA – ESCOLA DESATIVADA

– PELA PARTE DA TARDE – COXILHA DO OSÓRIO – NAS RESIDÊNCIAS