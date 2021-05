Usina Hidrelétrica Dona Francisca completa 20 anos de fundação

Nesta sexta-feira, dia 21, a Usina Hidrelétrica Dona Francisca está completando os 20 anos de fundação. Localizada entre os municípios de Nova Palma e Agudo, construção marca a história de desenvolvimento da Quarta Colônia de Imigração Italiana.

Pertencente a Dona Francisca Energética S.A., por meio da Gerdau, Copel, Celesc e StatKraft, e Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), a usina foi inaugurada no final da tarde do dia 21 de maio de 2001, depois de uma forte chuva que atingiu a região. Inicialmente prevista para que o ato iniciasse no início da tarde, a cerimônia atrasou devido à chuva.

Contando com a presença do vice-presidente da República, Marco Maciel, do governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, da secretária estadual de Minas e Energia, Dilma Rousseff, ex-presidente da República, além de autoridades regionais, a usina foi inaugurada com capacidade de 125 megawatt de potência, demanda esta, por exemplo, de uma cidade de cerca de 350 mil habitantes.

A obra de construção iniciou em 1998, em uma área alagada de 2.098 hectares, o qual abrange os municípios de Agudo, Nova Palma, Pinhal Grande, Ibarama, Arroio do Tigre e Estrela Velha. O investimento total na obra foi de R$ 205 milhões. Da União, o grupo recebeu a concessão para exploração da hidrelétrica pelo período de 35 anos.

Na época, Rádio Integração realizou a cobertura completa do ato de inauguração da Usina Hidrelétrica Dona Francisca.