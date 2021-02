Universidades marcam presença em roteiro técnico da Abertura da Colheita do Arroz

O roteiro técnico que faz parte da programação da 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas vai mostrar este ano o quanto a atividade orizícola vem se diversificando com a integração lavoura pecuária. A soja sempre muito presente, a pecuária em uma área nova traz diversas espécies forrageiras para diferentes cenários dentro do Estado e novas culturas começam também a ter espaço, como é o caso do milho.

O coordenador do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) na Zona Sul, André Matos, informa que a questão da irrigação está sendo trabalhada fortemente na soja. “A área com o grão vem crescendo ano a ano e a ideia é que se tenha cada vez mais ferramentas de irrigação para evitar perdas por estiagem. São prejuízos verificados em diferentes níveis, mas sempre se perde produtividade de soja por déficit hídrico”, observa, salientando que no evento será abordada a irrigação em vários sistemas, como por inundação, subterrânea e aspersão. Em relação ao milho, destaca que a cultura está sendo trabalhada pelo Irga e sempre de maneira irrigada. “Sabemos que o investimento é muito alto e que a irrigação no milho é praticamente obrigatória”, afirma.

Matos ressalta, ainda, a presença no Roteiro Técnico das principais universidades federais ligadas ao setor agropecuário como a UFRGS, UFSM e UFPEL. “Também estará presente a Epagri de Santa Catarina para atender ao público do pré-germinado que tem muita representatividade, principalmente na Região Central e no Litoral Norte do nosso Estado”, enfatiza, lembrando que todos os anos a Embrapa e o Irga estão presentes no evento, além das principais multinacionais do setor.

As empresas e instituições que estarão participando das vitrines tecnológicas são: Irga, Embrapa, Epagri/SC, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, UFSM, Ufrgs, Basf, FMC, SuperN, Ihara, Netafim, Zimmatic, RiceTec, Syngenta, FTSementes, Bayer, Pioneer, Brevant Sementes, Compass Mineralks, PGG Wrightson, Adama, Sindag e Morgan.

Com o tema “Os Novos Rumos do Sistema de Produção”, a 31ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz ocorrerá de 9 a 11 de fevereiro em formato híbrido, com opções on-line no site do evento e presencial na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS). A realização é da Federarroz, correalização da Embrapa e patrocínio premium do Irga e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Informações e inscrições podem ser feitas em www.colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz.

