Unidade de Saúde de Paraíso do Sul tem plantão de terça a sábado

O Posto de Saúde da sede de Paraíso do Sul está com novo horário de atendimento. Desde o dia 10 de março, os atendimentos ocorrem das 7h às 22h, de terça à sexta-feira, e aos sábados das 7h às 13h.

Os atendimentos no Postinho da Sede sempre foram uma preocupação do Poder Público, e poder disponibilizar um atendimento de qualidade, com horários mais amplos, faz com que a saúde municipal desempenhe seu papel de forma mais efetiva atendendo aos anseios da comunidade.

A reabertura do plantão à noite até às 22h e aos sábados das 7h às 13h facilita o acesso dos pacientes dos arredores da cidade que necessitem atendimento de urgência, diminuindo o tempo de deslocamento em casos mais graves. Essa era uma forte reivindicação da comunidade paraisense, que com muitos esforços do Poder Público Municipal está sendo atendida dentro das possibilidades atuais do Governo.

O prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, e a secretária de Saúde, Juliana Cides, reafirmam sua preocupação com a saúde municipal e salientam a importância dos atendimentos nesses horários, respondendo a grande demanda que há nessa área.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul