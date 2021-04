Unidade de Grãos da Afubra inicia operações em Rio Pardo

A Afubra iniciou, no mês de março, o recebimento de grãos em sua primeira unidade, ao lado do parque da Expoagro Afubra, na localidade de Rincão del Rey, município de Rio Pardo. Após a fase de testes com o recebimento de cargas de soja, um grande número de produtores passou a direcionar sua produção para a unidade, deixando em poucos dias a capacidade de armazenagem praticamente preenchida. “Trata-se de uma nova atividade que objetiva oferecer aos associados, clientes e produtores da região apoio à diversificação com uma unidade moderna, ágil e confiável. A ampliação das atividades na propriedade é fundamental para o aumento da renda e a permanência das famílias no campo”, explica Benício Albano Werner, presidente da Afubra. O mercado de grãos, nos últimos anos, vem batendo recordes de produção e de exportação, e esta expansão mostra que os grãos são uma boa alternativa de diversificação das propriedades rurais, independentemente de serem pequenas ou grandes, em área.

A Unidade de Grãos da Afubra tem capacidade de 502 mil sacas e é voltada às culturas de soja, milho e trigo. A unidade possui um calador pneumático rápido e seguro, onde o grão chega por sucção até o laboratório, aparelhado com equipamentos digitais. Conta com duas balanças automáticas de 30 metros da Toledo para agilizar a pesagem dos caminhões. O fluxo segue com duas moegas equipadas com tombadores de 22 metros e 80 toneladas e acessórios extras de segurança, da SAUR. A descarga nas moegas de 7.000 sacos é de 600 toneladas/hora e segue para duas máquinas de pré-limpeza rotatórias, agilizando o esvaziamento das mesmas.

O diretor-presidente da Agro Comercial Afubra Ltda., Romeu Schneider, enfatiza os benefícios da Unidade para os produtores da região. “A localização da Unidade de Grãos está bem centralizada e de fácil acesso para os produtores. Todo o sistema é automatizado e trabalha com rapidez e segurança, garantindo agilidade, qualidade e segurança em todo o processo. Aliás, a qualidade no trabalho é um dos objetivos da Afubra em todos os seus ramos de atuação, e não seria diferente com esta nova atividade”.

A obra foi realizada pela empresa Kepler Weber. A Unidade irá atender associados e clientes das regiões da Matriz (Santa Cruz do Sul) e das filiais de Venâncio Aires, Candelária e Cachoeira do Sul. Com a concretização do Projeto estuda-se a expansão da atividade para filiais.

Fonte: Afubra