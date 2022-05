Unidade Básica de Saúde de Ivorá conta com atendimento Farmacoterapêutico

Com o objetivo de fazer o acompanhamento Farmacoterapêutico, monitorando o tratamento e incentivando a adesão do paciente ao tratamento prescrito, além de promover a Farmacovigilância e prestar orientações sobre o uso racional de medicamentos é que a farmacêutica da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Ivorá, Jéssica Schumacher (foto), está atendendo os pacientes diabéticos e hipertensos.

Conforme Jéssica, os atendimentos surgiram pela demanda de um maior acompanhamento mais de perto dos pacientes com comorbidades importantes, oriundos do Hospital Regional, de Santa Maria.

“Os atendimentos são realizados nas terças-feiras, pela manhã, na própria UBS São José, e iniciaram ainda no mês de abril”, explica a farmacêutica, acrescentando que a experiência é muito positiva e tem aumentado a procura pelo serviço farmacêutico.

A profissional destaca ainda que conforme for liberando as vagas serão chamadas as pessoas com maior necessidade de acompanhamento. “Lembramos que este acompanhamento aos pacientes diabéticos e hipertensos é atendimento multidisciplinar e conta ainda com equipe médica de enfermagem e nutricionista”, informa a profissional.

Fonte: Prefeitura de Ivorá