União reconhece Situação de Emergência do município de Restinga Sêca

Na manhã desta segunda-feira, dia 16 de março, foi publicado no Diário Oficial da União, o Decreto que reconhece a situação de Emergência do Município de Restinga Sêca devido a estiagem.

Devido aos baixos índices de chuvas dos últimos meses e os prejuízos irrecuperáveis causados à agricultura e pecuária do município, Restinga Sêca decretou situação de emergência ainda no mês de janeiro. Conforme o laudo técnico emitido pela Emater o prejuízo gerado pela falta de água está estimado em R$ 33 milhões.

Conforme consta ainda, o valor corresponde a frustrações nas safras agrícolas de arroz, feijão, milho, milho para silagem, soja, bovino de corte, olericultura e tabaco, além da deficiência hídrica que afetou em torno de 13 famílias pela falta de abastecimento de água.

O Estado do Rio Grande do Sul já havia reconhecido a situação de emergência do município no dia 4 de março, através do decreto nº 55.095. Junto ao Governo Federal, também foi solicitada a antecipação de benefícios da Previdência Social e a renegociação de dívidas bancárias junto aos programas Pronaf e Proagro.

Confira portaria do Governo Federal clicando AQUI.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca