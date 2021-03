Um Bosque da Memória em Ivorá

Em uma iniciativa do Instituto Mira-Serra (ONG), Neap/Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Administração Municipal de Ivorá, através do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo, um Projeto pioneiro está sendo desenvolvido em Ivorá: o Bosque da Memória.

Os Bosques da Memória integram a Campanha conjunta da Rede de ONGs da Mata Atlântica – RMA, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RBMA e do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Busca “a transformação desse momento de tristeza e devastação em esperança na Mata Atlântica” e “marca o início da Década da Restauração de Ecossistemas 2021-2030 declarada pela ONU” ao “plantar árvores e recuperar florestas, como um gesto simbólico em homenagem às vítimas da Covid-19 e em agradecimento aos profissionais de Saúde no Brasil.”

No Município de Ivorá, o Bosque será denominado “Mira-Serra”, ficará localizado em área de dois hectares no Parque Natural Municipal Monte Grappa. Será o primeiro Bosque da Memória no País a homenagear também a fauna e a flora vitimados pelas consequências da Pandemia. Adicionalmente, será um espaço para que sejam lembradas as vítimas do sinistro ocorrido na Boate Kiss/Santa Maria, em 27 de janeiro de 2013.

Segundo a dirigente Municipal do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo de Ivorá, Edicléia Iensen Cherobini, o primeiro plantio será realizado em maio, possivelmente na Semana do Município de Ivorá e todas as informações a, quem quiser prestar homenagens, serão divulgadas nas redes sociais das três entidades envolvidas.

Fonte: Prefeitura de Ivorá