Um ano após oferecer serviço, Prefeitura de Agudo zera fila de espera para atendimentos com nutricionista

Nesta terça-feira, dia 4 de julho, celebra-se um ano do serviço de nutrição na saúde primária de Agudo. E, após retomar atendimentos com nutricionista, a Prefeitura zerou a fila de espera para esta especialidade. A iniciativa tem como objetivo garantir que os moradores tenham acesso imediato a serviços nutricionais especializados, promovendo a saúde, a qualidade de vida e a prevenção de doenças relacionadas à excessos alimentares e seus agravos.

Antes da implementação do programa, a espera para uma consulta com um nutricionista podia chegar a meses, o que representava uma barreira significativa para aqueles que necessitavam de orientação nutricional. Para evitar a formação de novas filas de espera, a Prefeitura também organiza o sistema de agendamento de maneira eficiente e transparente, que permite aos cidadãos marcar consultas de acordo com sua disponibilidade.

Até o momento foram realizados 2064 atendimentos clínicos, sendo 648 na Estratégia Saúde da Família (ESF) Tia Laurinha, 943 na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central e 573 no Espaço Ser. O prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, destacou a importância da conquista para a comunidade. “Estamos comprometidos em promover a saúde e o bem-estar da nossa população. A nutrição desempenha um papel fundamental nesse processo, e zerar a fila de espera para atendimentos com nutricionistas é um passo significativo nessa direção”, diz.

A zeragem da fila de espera traz inúmeros benefícios para a comunidade. Pensando no bem-estar e na saúde que estavam faltando na sua rotina, uma das pacientes que está recebendo o atendimento destaca os benefícios. “Me sinto mais plena, me julgando menos, e principalmente, recuperei a autoestima que nem sabia que tinha. Foi e ainda está sendo uma experiência maravilhosa”, agradece.

Para outra usuária dos serviços de nutrição, que já perdeu mais de 30 quilos, as consultas mudaram a sua vida em questão de hábitos e alimentação saudável. “Para mim é essencial ter um acompanhamento nutricional, foi o que mudou por completo minha vida, desde de o modo de pensar, pois não é só o fato de ter acompanhamento para a perda de peso, mas sim de fazer uma reeducação alimentar que será levado para o resto da vida, evitando inúmeras doenças, levando uma vida mais leve e saudável”, que também agradece a oferta dos atendimentos.

A nutricionista Laura Kettermann Kretzmann, formada pela Universidade Franciscana (UFN) em 2011, especialista em saúde publica pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e em reabilitação física pela UFN, é a responsável pelos atendimentos. “É com grande alegria e satisfação que celebro este um ano em Agudo, e tenho o privilégio de poder ensinar e aprender tanto com os pacientes atendidos até o momento sobre o quanto uma alimentação de qualidade faz a diferença na vida das pessoas”, ressalta Laura.

Conforme a Secretária de Saúde, Graciela de Lima Barchet, objetivo é garantir que todos os moradores tenham acesso fácil e rápido aos serviços nutricionais, contribuindo para a prevenção de doenças e a promoção de uma vida saudável. “É possível superar desafios e oferecer serviços de qualidade na área da saúde, quando colocamos as pessoas em primeiro lugar”, finaliza.

O atendimento é prioritário para gestantes, lactantes, crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Para quem deseja ter acesso ao serviço, é necessário procurar algum Posto de Saúde, onde será agendado via profissional de saúde do local.

Fonte: Prefeitura de Agudo