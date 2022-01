Últimos dias para se encantar com o Natal de Luz de Agudo

Quem ainda não visitou a decoração do Natal de Luz de Agudo, tem a oportunidade de prestigiar o município ainda neste final de semana. São os últimos dias com a decoração que encantou moradores e turistas e encerra no domingo, dia 9. A programação que ocorreu durante o mês de dezembro contou com shows e espetáculos culturais que mobilizaram a cidade e região.

O Natal de Luz de Agudo ofereceu diversas apresentações musicais, teatrais e eventos culturais durante o período de fim de ano. Entre os eventos, destaca-se a Abertura Oficial do evento realizada no dia 10 de Dezembro, o Encontro Gospel e o Recital de Natal, como também demais solenidades religiosas. Além disso, a decoração natalina em diversos pontos do município, principalmente, em frente à Prefeitura, e o passeio de “dindinho”, com visita à Casa da Charlote, encantaram aos visitantes.

De acordo com os organizadores, cerca de 30 mil pessoas passaram pelo Natal de Luz de Agudo. “A decoração natalina foi bastante elogiada e tivemos visitantes dos mais variados lugares que vieram para ver e registrar em fotos e vídeos. Continuamos sendo referência na região”, relata a Primeira Dama de Agudo, Tanusa Dumke.

O Natal de Luz de Agudo 2021 foi promovido pela Prefeitura de Agudo e pelo SESC – Fecomércio RS. A iniciativa teve parceria da Dickow Alimentos, Friedrich Distribuidora, EMATER, ICBAA, ASPROAG, Corsan (Governo do Estado do Rio Grande do Sul) – Novas Façanhas, Hospital Agudo, CTG Sentinela do Jacuí, Igrejas do Município de Agudo, IAC Raquel Melo e Grupo SEMEARTE.

Fonte: Prefeitura de Agudo