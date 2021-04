Últimos detalhes do projeto “Caminho dos Capitéis” em Nova Palma foram debatidos em reunião

Na última semana o assessor de Cultura e Turismo do município de Nova Palma, Diego Hahn, reuniu-se com as professoras, Dalva Dotto e Monica Pons, do Curso de Gestão de Turismo da Universidade Federal de Santa Maria, e com a acadêmica de Desenho Industrial, Angela Ulloa, para debater as decisões finais sobre o material gráfico do projeto “Caminho dos Capitéis”, que deverá ser lançado em breve, após cerca de três anos de trabalho de pesquisa.

Na pauta da reunião, questões específicas sobre o folder e o banner que deverão ser impressos, em um primeiro momento contando com mapa da localização das capelinhas, uma foto de cada e nomes das mesmas e das comunidades onde estão inseridas; e sobre o livro a ser produzido e a ser publicado em um segundo momento (possivelmente até a metade do ano), um material mais amplo, no qual deverá constar o trabalho como um todo, com históricos dos capitéis e mais fotos de cada um.

O projeto “Caminho dos Capitéis”, que envolve a valorização do patrimônio histórico e cultural do município (mais especificamente sua religiosidade, fragmentos de história de diversas famílias e comunidades, a arquitetura, o turismo de natureza, e ainda, direta ou indiretamente, alternativas de desenvolvimento educacional, social e econômico), está incluído sob o “guarda-chuva” do projeto Geoparque Quarta Colônia.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma