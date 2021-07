Últimas tratativas para funcionamento do EDA de Formigueiro

A transformação da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Formigueiro em Escritório de Defesa Agropecuária (EDA), através do termo de cooperação com a Prefeitura Municipal, já está em fase final. Na manhã desta quarta-feira, dia 21, o coordenador regional, Celso Carvalho e a supervisora regional adjunta, Juliana Argenta, estiveram no município para acertar o treinamento dos dois servidores cedidos e detalhes estruturais para o funcionamento do escritório.

A reunião contou com a presença do prefeito municipal, Jocelvio Gonçalves Cardoso, do vice-prefeito, Gilson Murilo Severo, do secretário municipal da agricultura, Idélio Foletto, e da veterinária do município que também irá atuar no EDA, Luiza Peres Portella.

Também foi feita uma visita às instalações do escritório e ao técnico agrícola estadual Cristiano Spat, que deve continuar atuando em Formigueiro. “Com a chegada dos servidores administrativos o trabalho do técnico agrícola deverá ser cada vez mais a campo, diretamente com os produtores”, afirma a supervisora Juliana.

O coordenador Celso Carvalho salientou que a parceria com o município vem para continuar atendendo os produtores de Formigueiro da melhor forma, colocando sempre à disposição a estrutura da Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado.

