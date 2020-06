UFSM Silveira Martins lança publicação com projetos e ações

“Quais projetos estão atuando na UFSM Silveira Martins?” Essa pergunta é ouvida com frequência e ela vem de colegas da Universidade Federa de Santa Maria, de moradores de Silveira Martins, de alunos e professores de escolas da Quarta Colônia, além de outros visitantes que desejam saber o que motiva coordenadores, pesquisadores e alunos de graduação e de pós-graduação que moram em Santa Maria a realizarem atividades no Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de Silveira Martins, um local de estudos e práticas culturais vinculado à UFSM.

É com o intuito de responder a essa pergunta que os coordenadores da UFSM Silveira Martins, professores Amanda Scherer, Enéias Tavares (ambos do Departamento de Letras Clássicas e Linguística) e Cesar de David (Departamento de Geociências), em parceria com o designer Guilherme Benaduce e com os demais funcionários, servidores e coordenadores dos projetos lá alocados, prepararam o primeiro Boletin UFSM Silveira Martins. Nele os leitores encontrarão uma descrição dos catorze projetos sediados no espaço, além de um detalhamento de dois dos projetos da UFSM no edital CAPES PrInt e de uma homenagem à memória do antigo Colégio Bom Conselho e aos parceiros da região.

Clique AQUI e acesse o Boletim UFSM Silveira Martins.

Fonte: UFSM