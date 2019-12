UFSM recebe recurso para investir no projeto Geoparque Quarta Colônia

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (PRE), recebeu da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana – SENISP, do Ministério da Cidadania, um Termo de Execução Descentralizada (TED) no valor de R$ 774.884,85 para ser investido em cursos de qualificação profissional e atividades empreendedoras de cultura e turismo vinculadas ao projeto estratégico da UFSM Geoparque Quarta Colônia.

O montante foi conquistado durante uma viagem à Brasília feita pela coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania da UFSM e também à frente do projeto Geoparque Quarta Colônia, Jaciele Carine Sell, acompanhada pelo prefeito de Nova Palma e presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus – André Rossato, pela diretora de captação de recursos do Condesus, Valserina Maria Bulegon Gassen e pelo prefeito de São João do Polêsine, Matione Sonego.

O plano de trabalho de investimento do recurso tem como mote a inclusão socioeconômica e produtiva de pessoas inscritas no programa Cadastro Único da Quarta Colônia (CAD Único), priorizando jovens de 18 a 29 anos, que não estudam e nem trabalham. Estima-se que cerca de três mil pessoas cadastradas no programa participarão das atividades com carga horária entre 50 e 100 horas.

“Isso é resultado da articulação que as lideranças políticas da Quarta Colônia possuem com seus representantes em Brasília, mas é também em decorrência da competência técnica da universidade em desenvolver um projeto estratégico de desenvolvimento regional para os municípios e qualificação para poder receber esse recurso apresentando um plano de trabalho coeso, que dê segurança e garantia de execução à equipe ministerial”, explica Jaciele

Dentre os resultados esperados está a identificação das demandas de qualificação profissional associadas à atividade turística, cultural e geológica da região beneficiada. Além disso, em razão do público a ser atendido, a proposta visa disponibilizar monitores para cuidar dos filhos entre 0 e 6 anos das mães inscritas nos cursos. A proposta também tem como metas capacitar e incentivar jovens ao microempreendedorismo, qualificar os serviços oferecidos e promover a autonomia de famílias de baixa renda por meio de geração de empregos e renda à comunidade local.

De acordo com Sell, “qualificar a população é fundamental para que ela se sinta parte do projeto, assuma para si a iniciativa de conservar seu patrimônio natural e cultural e consiga gerar renda a partir do turismo, por exemplo”. Assim, essa qualificação auxiliará os moradores da região a criarem seus próprios negócios, ofertarem serviços de qualidade aos turistas e, consequentemente, a conservarem a sua memória e a sua história.

O próximo passo, agora, é uma reunião com as prefeituras dos municípios da Quarta Colônia, via Condesus, para elaboração do diagnóstico regional para oferta dos cursos.

Fonte: UFSM